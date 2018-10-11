هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال، وترصد “المواطن” فيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7747 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9792 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2082 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8039 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5450 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9498 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.2760 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2870 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3770 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.3273 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7070 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3694 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3971 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5185 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2894 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.8187 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7422 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3289 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7525 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7398 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4654 فرنك جيبوتي