هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال، وترصد “المواطن” فيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7747 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0212 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9792 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2082 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8039 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5450 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9498 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.2760 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2870 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3770 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.3273 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7070 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3694 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3971 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5185 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2894 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.8187 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7422 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9706 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3289 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7525 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7398 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4654 فرنك جيبوتي