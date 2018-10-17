هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7745 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0797 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.5482 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5207 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9502 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.1101 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2875 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3840 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.3587 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7088 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3692 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3969 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5192 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2776 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.2319 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7439 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0302 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9707 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3267 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7537 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7336 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4477 فرنك جيبوتي