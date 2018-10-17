هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم “المواطن” فيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7745 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0797 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.5482 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.5207 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9502 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.1101 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2875 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3840 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.3587 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7088 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3692 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3969 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5192 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2776 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.2319 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7439 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0302 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9707 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3267 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7537 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7336 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4477 فرنك جيبوتي