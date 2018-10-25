هنا أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري لبرنامج الماجستير في جامعة الشمالية

المواطن - عرعر

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الحدود الشمالية عن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول الاختبار التحريري لبرنامج الماجستير في اللغة العربية في مساري (اللغة والنحو- الأدب والنقد) بقسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439/1440ه، وذلك بعد مطابقة شروط القبول.

وقد حددت العمادة موعد الاختبار التحريري في يوم الأحد 26 / 2 / 1440هـ، الموافق 4 / 11 / 2018م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك في قسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب في مدينة عرعر بالنسبة للطلاب (كلية المعلمين سابقاً)، أما الطالبات فسيكون مقر الاختبار في قسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب/ شطر الطالبات بمدينة عرعر (حي المحمدية).

وأهابت العمادة بجميع المرشحين والمرشحات لدخول الاختبار إحضار أصل الوثائق التالية:

1. بطاقة الهوية الوطنية.

2. نموذج طلب الالتحاق بالدراسات العليا بعد تعبئته وتوقيعه.

3. وثيقة التخرج من الجامعة.

4. السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

5. شهادة حسن السيرة والسلوك.

6. تزكيتين علميتين ممن سبق لهم تدريس الطالب/ ــة.

أسماء المرشحين والمرشحات :

1 أبرار عايد سلامة الصاعدي 2 أمل مناور ناصر العنزي 3 إيمان جناب مرزان الرويلي 4 بدر حميد منسي السلمي 5 بدور عبد ربه عبد الله الهذلي 6 خلود لافي فنطول الرويلي 7 رزان عبيد عبدالله السرحاني 8 طارق حمدان رشيد الطرفاوي 9 عبد السلام بن كل زرين 10 عبد العزيز زيدان مسلم الشمري 11 عبد الهادي مد الله غريس الشراري 12 غالية سويلم حماد الشراري 13 فاطمة حمدان سالم الهزيمي 14 فوزية عايد سلمان البلوي 15 منى سلطان علي السهلي 16 مها منصور سعيد البلوي 17 هدى باطح عقيل الظفيري