هنا جدول مباريات البطولة الرباعية

المواطن - محمد سمعة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة جدول مباريات البطولة الرباعية الودية والتي ستنطلق الشهر الجاري بمشاركة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني ومنتخبي العراق والبرازيل.

وستنطلق مباريات الدورة الرباعية يوم 11 أكتوبر الجاري بين منتخبي العراق والأرجنتين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي السعودية والبرازيل يوم الجمعة المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وتُقام المباراة الثالثة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي في الخامس عشر من أكتوبر في تمام التاسعة مساء على ملعب جامعة الملك سعود.

والمباراة الختامية فستكون بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل في يوم الـ16 من أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.