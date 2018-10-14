هوساوي: نشعر بالمسؤولية.. وهدفنا تحقيق لقب كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي على أهمية مباراة العراق استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019، خاصة أن الأخضر يسعى لتحقيق اللقب القاري.

وقال هوساوي: “مباراة الغد هي الأهم في الفترة الحالية للإعداد لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، ونحن كلاعبين لدينا الإحساس بالمسؤولية بشأن الفترة المقبلة”.

وتابع نجم الأخضر تصريحاته قائلًا: “القيادة الرشيدة وفرت لنا كل شيء وكذلك رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ وواجبنا كلاعبين الظهور بالشكل المميز”.

واختتم هوساوي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والعراق، قائلًا: “هدفنا الرئيس تحقيق لقب بطولة كأس آسيا المقبلة، ومنتخبنا صاحب تاريخ كبير في البطولة”.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي، مساء يوم غد الاثنين، في بطولة سوبر كلاسيكو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.