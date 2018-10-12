هولندي يُدير مباراة السعودية ضد البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة السعودية ضد البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويُدير مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ دانلي ماكيلي حكم الساحة، ويُساعده كل من؛ ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع دينيس هيجلر، وحكم الفيديو يوكيم كامفويس.

وتُعد مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، هي الثانية في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت، مساء الخميس، بمواجهة العراق والأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن عبد الله بالملز، وفاز التانغو برباعية دون رد.

ويسعى لاعبو الأخضر للظهور بمستوى جيد في مباراة السعودية ضد البرازيل وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يأمل لاعبو التانغو في الفوز، خاصة أن المدرب تيتي استدعى القوة الهجومية الضاربة، بقيادة نيمار دا سيلفا.

وبعد مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، سيبدأ الأخضر الاستعداد لمواجهة العراق، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، فيما يواجه البرازيل منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.