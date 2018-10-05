هُنا.. قائمة المنتخب السعودي في الدورة الرباعية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمشاركة في الدورة الرباعية الودية، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019.

وسيُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا في العاصمة الرياض، بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 15 من شهر أكتوبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستحتضنها الإمارات.

وجاءت قائمة الأخضر كالتالي؛ في حراسة المرمى، محمد العويس، مصطفى ملائكة، محمد اليامي وأمين البخاري، وفي الدفاع كل من؛ حسين عبدالغني، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، عمر هوساوي، محمد آل فتيل، محمد الخبراني وعلي آل بليهي.

وضم بيتزي في خط وسط الأخضر كل من؛ عبدالله الخيبري، حسن الحبيب، حسين المقهوي، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين، محمد كنو، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالعزيز غريب، أيمن الخليف، وسالم الدوسري.

وسيقود خط هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الدورة الرباعية كل من مهند عسيري، هارون كمارا وعبدالفتاح آدم.

ومن المُقرر أن يُشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الدورة الرباعية التي ستُقام في مدينتي الرياض وجدة، حيث سيواجه البرازيل، يوم 12 من أكتوبر، والعراق يوم 15 من الشهر ذاته.