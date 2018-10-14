هُنا.. مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن مواعيد مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتنطلق مباريات دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال، يوم السبت الموافق 27 من أكتوبر، بمباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، على أن يكون لقاء الإياب في تونس، يوم 8 نوفمبر.

ويلعب الاتحاد السكندري والزمالك على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، يوم السبت الموافق 27 من أكتوبر، وستكون مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 30 نوفمبر المقبل، على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

ويحتضن استاد السلام في القاهرة مواجهة الأهلي المصري وفريق الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ويوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، وستكون مباراة الإياب على ملعب زعيبل في دبي، يوم 22 من الشهر المقبل.

ويحل النادي الأهلي السعودي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، على ملعب 8 مايو 1945، وستكون مباراة الإياب، في الرابع من شهر ديسمبر المقبل على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر، وسيكون لقاء الإياب، يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويواجه الهلال فريق النفط العراقي، يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، على أن تُقام مباراة إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

ويلعب النصر مع مولودية الجزائري على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، في السادس من نوفمبر المقبل، ويحتضن ملعب 5 يوليو مباراة إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال بين الفريقين، يوم 27 من الشهر ذاته.

وتُختتم مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 20 من نوفمبر، بمباراة المريخ السوداني واتحاد العاصمة الجزائري، في أم درمان، على أن تكون مواجهة إياب، يوم 10 من ديسمبر، على ملعب 5 يوليو.