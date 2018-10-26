واتساب تضيف أخيرًا هذه الميزة لخدماتها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على إضافة ملصقات إلى خدماته، التي تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى مستخدمي المنصات التكنولوجية العالمية.

وقالت الشركة اليوم الجمعة: إن دعم الملصقات سوف يتم طرحه لمستخدمي هواتف أندرويد ونظام تشغيل أبل آيفون iOS خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أنه في البداية سيحصل مستخدمو التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار على مجموعة محدودة من الملصقات، والتي تم تصميمها بواسطة فريق خاص من واتساب، بالإضافة إلى بعض “الفنانين الآخرين” الذين تختارهم الشركة.

ومن المحتمل أن يتغير ذلك في المستقبل؛ لأن تطبيق واتساب سيسمح لأي شخص بإضافة ملصقات يمكن استخدامها داخل التطبيق، وذلك عن طريق نشر حزمهم كتطبيق على جوجل بلاي وأبل ستور.

ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات ثم الاستفادة من حزم الملصقات في التطبيق، كما قدمت الشركة نموذجًا تدعي أنه يتطلب “الحد الأدنى من خبرة التطوير أو التشفير.”

وتسعى الشركة منذ فترة طويلة لإضافة المميزات التي تتمتع بها تطبيقات أخرى في خدماتها، وعلى رأسها الملصقات والعديد من الوسائل التعبيرية التي يعشقها المستخدمون لتلك المنصات.