واتساب يستعد للكشف عن ميزتين من 3 ينتظر طرحهم للمستخدمين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب على اختبار مميزات جديدة تهدف لتطوير خدماته على مستوى العالم، وذلك عن طريق إضافة وضعيات جديدة للاستخدام.

وحسب ما جاء في موقع وايبا إنفو المعني باختبار الخدمات الجديدة واتساب، فإن التطبيق يعمل على اختبار وضع “العطلة”، وهو الذي يمكن ضبطه من خلال الخدمات المتاحة لمستخدمي واتساب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ذلك يعكف واتساب على اختبار ميزة اتصال الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

ويضمن وضع “العطلة” جعل كافة الدردشات محفوظة ومؤرشفة حتى عند وصول رسائل جديدة، وذلك لحين عودة المستخدم للعمل بشكل اعتيادي.

ويهدف هذا الوضع لتوفير أقصى مستويات الراحة لمستخدمي التطبيق، والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، وذلك أثناء قضاء العطلات.

ووفقًا للتقرير، فإن تطبيق واتساب يعمل على ميزتين جديدتين هما “وضع الإجازة” و”الحسابات المرتبطة”، حيث سيتم إصدار الميزة الجديدة من خلال أنظمة تشغيل أندرويد وiOS وويندوز فون خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويُعد “وضع العطلات” الجديد امتدادًا لـ”الوضع الصامت” للشركة، والذي تم طرحه مؤخرًا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بمنصة تشغيل أندرويد.

ويشير التقرير إلى أن المستخدمين سيكون لديهم السيطرة الكاملة على الميزة من خلال لوحة إعدادات الإخطار في التطبيق.

واتساب من المتوقع أن يقدم الميزتين ضمن 3 خصائص جديدة يعمل على إطلاقها عبر منصته الشهيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما وأن ربط الحسابات الثلاثة بشكل واضح يعني استحالة اختراق إحداها بشكل منفرد.

وتسعى شركة فيسبوك لتناقل بعض المميزات من تطبيق التراسل الأشهر في العالم، والذي يستخدمه ما يزيد عن 1.5 مليار شخص في مختلف البلدان، وهو الأمر الذي يخدم عملية التطوير بشكل رئيسي.