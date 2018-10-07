واتساب ينقل ميزة جديدة من هواتف أيفون إلى مستخدمي أندرويد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على تطوير خدمته المتاحة على الهواتف الذكية، خصوصا حاملي منصات تشغيل أندرويد الشهيرة.

ويعتزم واتساب الذي يستخدمه شهريًا 1.5 مليار شخص تقريبًا، إتاحة ميزة عرض مقاطع الفيديو في نافذة منفصلة أعلى وجهة التطبيق في هواتف أندرويد خلال النسخة القادمة من تحديثاته، وذلك حسب تقارير أبرزتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

الميزة المنتظرة في أندرويد هي واحدة من الملامح المعروفة لواتساب، والتي اعتاد مستخدمو هواتف أيفون التي تعمل بأنظمة iOS التابعة لشركة أبل رؤيتها واستخدامها.

وتتيح تلك الميزة تشغيل الفيديوهات أو فتح الصور بشكل منفصل عن تطبيق الدردشة، بما يضمن إتاحة الفرصة إلى المستخدم متابعة الكتابة وهو يشاهد الفيديو أو الصور.

وعلى جانب آخر، يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب إجراء مجموعة من التعديلات على نسق الخدمة الخاص به خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق عائد مادي من وراء الإعلانات التي ستغزو التطبيق على مدى الأشهر الماضية.

وفسرت صحيفة ديلي إكسبريس استقالة بريان أكتون المؤسس المساعد لواتساب من عضوية مجلس فيسبوك المالك الحالي لتطبيق التراسل، بأنه رفض الخطة التي وضعها موقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من الإعلانات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تلك الخطط لا تُمانع منح البيانات الخاصة بالمستخدمين إلى المُعلنين، وهو الأمر الذي يُسهل عملية استهدافهم.

وتشمل تلك التغييرات كافة المنصات المشغلة لواتساب، ومنها iOS وأندرويد، وذلك في إطار السياسة الربحية الجديدة التي يتبعها فيسبوك، خاصة وأن واتساب هو تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص كل شهر.