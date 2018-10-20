وافي يمنح مقر العقاریة رخصة تسویق عقارات خارجیة

المواطن - الرياض

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، التابعة لوزارة الإسكان، رخصة تسويق عقارات خارجية على الخارطة لمشروع “ألاسيا” في جمھورية قبرص رقم 45/40/1 العائد لشركة “مقر” العقارية، الذي يضم 31 فيلا.

وقالت الشركة في بيان لها: إن ھذا المشروع يتميز بموقع إستراتيجي، حيث يبعد عن أجمل شواطئ الجزيرة مسافة 400 متر فقط، ويبعد عن وسط المدينة مسافة 3 كم، بالإضافة إلى قرب الموقع من الموانئ الجوية والبحرية، والتي تبعد مسافة 40 كم فقط عن المطار، كما أن مساحة كل فيلا تتراوح ما بين 191- 255م2، وأيضًا يوجد لكل فيلا موقف سيارة ومسبح خاص.

وأضافت أن المشروع لديه خاصية، وهي قرب موقعه من المدن الرئيسية في جزيرة قبرص، حيث تبعد مسافة ساعة واحدة تقريبًا عن مدن لارنكا وليماسول ونيكوسيا.

يذكر أن جمھورية قبرص ھي عضو في مجموعة الدول الأوروبية، كما أنها بوابة الاستثمار في أوروبا.