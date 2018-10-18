والدة أحمد موسى تبعده عن مباراة النصر والباطن

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، أحمد موسى عن مباراة النصر والباطن في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موافقة الجهاز الإداري والفني بالعالمي على طلب لاعب الفريق الأول النيجيري أحمد موسى بالتواجد مع والدته نظرًا للحالة الصحية التي تمر بها.

وأكد نادي النصر غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد موسى عن المباراة المقبلة أمام الباطن التي ستُقام، يوم غد الجمعة، على أن يكون يتواجد النجم النيجيري في العاصمة الرياض الأسبوع القادم.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صباح الجمعة، إلى حفر الباطن، استعدادًا لمباراته أمام الفريق السماوي، مساء يوم غد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.