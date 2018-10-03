والده السبب.. ترامب متهم بالتهرب من الضرائب عبر مناورات!

المواطن - متابعة

أعلنت مصلحة الضرائب في ولاية نيويورك الأميركية، فتح تحقيق بمعلومات تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والده، بعضها عن طريق مناورات سمحت له بالتهرب من الضرائب.

وفي المقابل، نفى محامي ترامب والناطقة باسم البيت الأبيض المعلومات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت الصحيفة إن ترامب لم يبن نفسه بنفسه، كما يحلو له أن يؤكد لمؤيديه وفي كتبه مثل “فن التفاوض”، الأكثر رواجًا بينها، مضيفةً أنها استندت إلى بيانات ضريبية ووثائق مالية سرية- أن ترامب ومنذ طفولته وحتى اليوم، استفاد مثل إخوته وأخواته من العائدات التي تأتي من الإمبراطورية العقارية لوالده .

ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الواردات تعادل 413 مليون دولار اليوم، إذ حصل ترامب منذ أن كان في الثالثة من العمر على 200 ألف دولار سنويًّا (بالسعر الحالي)، وفي الثامنة من عمره كان قد أصبح مليونيرًا.

وبعد نشر هذه المعلومات، أعلن أحد الناطقين باسم مصلحة الضرائب في ولاية نيويورك أن هذه الإدارة تستعرض الاتهامات الواردة في مقال نيويورك تايمز وتدرس بتصميم كل الفرضيات الممكنة للتحقيق”.

وعلقت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بالقول: “إنه من المحزن أن نشهد هجمات كاذبة من صحيفة فاشلة”، مؤكدة أنه “منذ عقود دققت مصلحة الضرائب في هذه الصفقات ووافقت عليها”.

من جهته، وصف تشارلز هاردر، أحد محامي ترامب، في تصريحات نقلتها الصحيفة، المعلومات بأنها خاطئة 100% وتشهيرية إلى حد كبير.