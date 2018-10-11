والد نجم الأخضر: دعم آل الشيخ لـ الحمدان ليس تدخلًا

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى نادي الشباب الأسبق، عبد الرحمن الحمدان، أن الدعم الذي يلقاه نجله عبد الله الحمدان من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ليس مستغربًا لأنه يدعم جميع المواهب السعودية.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب بضم الحمدان إلى المنتخب السعودي الأول، وقال: عبدالله الحمدان نجم وموهبة، أراهن عليها إن شاء الله للكرة السعودية، ليت بيتزي يعطيه فرصة في المنتخب .. محيسن الجمعان شارك مع المنتخب وهو بسن الـ16 على ما أعتقد”.

وعلق لاعب الشباب الأسبق على دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا: “معالي المستشار تركي آل الشيخ داعم لموهبة عبدالله الحمدان بداية من احترافه في إسبانيا وطالب بضمه للمنتخب من قبل مونديال روسيا.. وهذا رأي وليس تدخلا”.

وتابع تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “عبدالله الحمدان خدم المنتخب السعودي ابتداءً من درجة البراعم عن طريق المدرسة ولديه الآن معدل تهديفي عال “1.5 في كل مباراة” مع المنتخب وهو بعمر 18 سنة الآن”.

واختتم عبد الرحمن الحمدان تصريحاته قائلًا: “أقدم الدعم الفني الكامل لابني عبدالله .. وحرمته في فترة الماضية من اللعب بسبب تقصيره العلمي في الدراسة”.

ويتواجد عبد الله الحمدان حاليًا مع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، الذي يُعسكر في إندونيسيا استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا، وتمكن من تسجيل هدفي الأخضر في الشباك الإندونيسية خلال اللقاء الودي الذي أُقيم، أمس الأربعاء.