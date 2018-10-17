والد نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ بلجيكا

المواطن - محمد سمعة

أصبح والد اللاعب البلجيكي فينسينت كومباني مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أول رجل صاحب بشرة سمراء يتولى منصب عمدة إحدى البلديات في دولة بلجيكا.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، ذكرت أن بيير كومباني تولى منصب عمدة بلدية جانشورين البلجيكية للمرة الأولى كرجل صاحب بشرة سمراء بعد موافقة حزبه السياسي على ترشحه لهذا المنصب.

ويذكر أن بيير كومباني والد فينسينت نجم مان سيتي ذهب إلى بلجيكا كلاجئ سياسي من بلده الكونغو الديمقراطية في عام 1976 بسبب الحرب الأهلية هناك، ثم نال الجنسية البلجيكية بعد ذلك.

وأعرب فينسينت كومباني عن سعادته البالغة بالمنصب والذي فاز به والده، مضيفًا أن هذا الأمر شيء رائع له ولأسرته.

وتواجد فينسينت كومباني مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا، حيث احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في المونديال.

شارك فينسينت كومباني كذلك مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2014 والتي أقيمت في البرازيل.