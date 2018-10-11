وجبات فاخرة وقائمة أفلام مدتها 1200 ساعة لتسلية ركاب أطول رحلة جوية بلا توقف

سيكون على ركاب الرحلة الأطول في العالم التي ستنطلق من سنغافورة إلى نيويورك البقاء في وضع الطيران قرابة 19 ساعة بدون التوقف في أي محطة، لقطع المسافة التي تبلغ 16700 كيلومتراً.

وسيتناوب طياران ومساعدان على قيادة طائرة إيرباص للرحلات الطويلة إيه.350-900 يو إل آر في الرحلة إس كيو 22 التابعة لشركة سنغابور إيرلاينز التي ستقلع عند الساعة 23,35 (15,35 ت غ).

وستنقل الطائرة 161 راكباً، بينهم 67 في درجة رجال الأعمال، و94 في الدرجة الاقتصادية الممتازة، في حين ليس هناك أي راكب في الدرجة الاقتصادية.

وأشارت شركة الطيران إلى أنه ستوزع فترات عمل طاقم الطائرة، المؤلف من 13 شخصاً، بحيث يتمكن كل موظف من الحصول على الحد الأدنى من الاستراحة القانونية، وهي أربع ساعات.

ويكمن التحدي بالنسبة إلى الركاب، بتمرير الوقت ولهذا أعدت الشركة لائحة وجبات تؤمن الرفاهية للمسافرين، ونظام إضاءة أفضل، إضافة إلى قائمة أفلام طويلة يمكن مشاهدتها.

وسيكون بوسع أولئك الذين لم يُحضروا كتاباً أو كتابين للقراءة، الاختيار بين أفلام وبرامج تلفزيونية تصل مدتها الإجمالية إلى 1200 ساعة، أي ما يعادل سبعة أسابيع.

ومن أجل تحسين التجربة وخفض التوتر الذي يمكن أن ينجم عن قضاء يوم كامل في الجو، صممت الطائرة ليكون سقفها مرتفع، ونوافذها أكبر، كما تم تجهيزها بإضاءة خاصة يفترض أن تحد من آثار اختلاف التوقيت عبر اللعب على الألوان.