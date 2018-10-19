وجه رسالة حاسمة بشأن السعودية.. قرقاش: مشهدان في اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن هناك مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية- في إشارة إلى اختفاء الكاتب جمال خاشقجي- الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها.

وتابع قرقاش أن: “في هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك”.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات: “من منظورنا يعتمد أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني”.

وشدد قرقاش على أن من هذا المنطلق لابد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين استهداف الرياض ودورها.

وقال قرقاش في وقت سابق: إن “من وجهة نظر أبناء الخليج العربي والمنطقة الحضور والدور السعودي أساس للاستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا”.