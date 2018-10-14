وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في جامعة القصيم

المواطن - القصيم

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، في تقديم خدماتها لمنسوبات وطالبات جامعة القصيم ولمدة أسبوع، في إطار تفعيل القطاع لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.