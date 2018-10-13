وديًّا.. الشباب يُلاقي الفيحاء اليوم

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيحاء وديًّا، مساء اليوم السبت، على ملعب الليوث، استعدادًا لعودة المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

وأعلن نادي الفيحاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، قبل قليل، إلى مقر نادي الشباب في الرياض، استعدادًا للمباراة الودية.

ويسعى الفريقان للاستعداد جيدًا قبل خوض مباريات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال، فيما يلعب الفيحاء مع الوحدة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.