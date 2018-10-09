وزارة الخارجية تعلن توفر وظائف إدارية وفنية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني (إعلانات التوظيف) وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للعمل بمنظمة الصحة العالمية، بمسمى (مدير قسم مسار الحياة والشيخوخة، وموظف فني بمركز عمليات الطوارئ، وقائد فريق الأمن السيبراني)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مدير قسم مسار الحياة والشيخوخة (Director, Ageing and life Course).

2- موظف فني (مركز عمليات الطوارئ) (Technical Officer – Emergency Operation Center).

3- قائد الفريق (الأمن السيبراني) (Team Leader – Cybersecurity).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (هنا).

وأهابت وزارة الخارجية بالمتقدمين تزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected] ، ولمزيد من المعلومات فضلا الدخول عبر هذا الرابط (هنا).