وزارة العدل تثري جيتكس بتجاربها الرقمية عبر جناحها التفاعلي

المواطن - الرياض

تشارك وزارة العدل رسمياً للعام الخامس على التوالي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018 في دبي خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر، عبر جناحها التفاعلي الذي يقدم خدمات إلكترونية ثرية تعكس التحول الرقمي في العمل العدلي، كما صُمم الجناح بشكل يحاكي البيئة العدلية القضائية في المملكة.

وأكّد وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود أن الوزارة وضمن مسار خططها في التحول الرقمي تعمل على تعزيز خبراتها ومشاركاتها الدولية لتطوير بنيتها الرقمية وخدماتها العدلية تيسيراً لخدمة مستفيديها، ومن هذا المنطلق جاءت المشاركة في المعرض الدولي التقني GITEX 2018 في دبي.

وقال المهندس الرشود: نطمح من خلال مشاركتنا لتعريف زوار المعرض بأحدث خدمات الوزارة الإلكترونية ومبادراتها الطموحة التي ترتكز على الرقمنة والابتكار وتقديم خدمات عدلية ناجزة، كما تهدف الوزارة من مشاركتها في المعرض إلى التعرف على جديد التقنيّة وأحدث التطبيقات المبتكرة التي يمكنها تطوير العمل العدلي وفق خطط الوزارة وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الوزارة ستستعرض خلال مشاركاتها أحدث التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العدلي كالتحول الرقمي في المحاكم وفي قضاء التنفيذ الذي مكّن المستفيدين من إجراء كثير من الطلبات والخدمات القضائية بشكل إلكتروني ميسر دون الحاجة لزيارة المحاكم، إلى جانب إبراز المنصات العدلية الرقمية مثل بوابة ناجز، والبوابة القضائية العلمية، وبوابة القضاء التجاري، ومنصة ذكاء الأعمال، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وأحدث التقنيات العدليّة المستخدمة في خدمة المستفيدين.

ولفت الرشود إلى أن الجناح العدلي التفاعلي يتضمّن العديد من الشاشات التفاعلية الذكيّة التي تعرف بخدمات الوزارة بعدة لغات ويشارك فيه مديرو مبادرات ومشاريع الوزارة من الكفاءات السعودية الشابة، كما يتضمّن الجناح ركناً تعقد من خلاله العديد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات والشركات التقنية لتبادل الخبرات ومناقشة الشراكات في سبيل تعزيز العمل المؤسسي نحو أفق رقمي تكاملي.

الجديرٌ بالذكر أن معرض جيتكس يعتبر ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم حيث يشارك فيه حالياً ما يقرب من 4000 شركة من 97 دولة.

وتبرز أهمية المعرض بكونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي ويحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية المرموقة.