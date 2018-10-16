وزارة النقل تدعو المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة النقل عن أسماء 4 من المتقدمين على وظائفها والمعلنة في 1439/10/17هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت وزارة النقل، من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1440/02/08هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء المقبولين عبر هذا الرابط (هنا).