وزارة النقل تدعو المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية

وزارة النقل تدعو المتقدمين على وظائفها للمطابقة النهائية

2018/10/16
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة النقل عن أسماء 4 من المتقدمين على وظائفها والمعلنة في 1439/10/17هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت وزارة النقل، من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1440/02/08هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء المقبولين عبر هذا الرابط (هنا).

 


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