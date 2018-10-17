وزراء الداخلية العرب: المملكة سجلها ناصع في مكافحة التطرف والإرهاب
أكدوا أن الرياض حريصة على سلامة مواطنيها

وزراء الداخلية العرب: المملكة سجلها ناصع في مكافحة التطرف والإرهاب

2018/10/17
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ثمن معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، حرص المملكة العربية السعودية على سلامة مواطنيها وسائر مواطني الدول العربية وسجلها الناصع في مكافحة التطرف والإرهاب والإجرام المنظم.

وعبر معاليه في تصريح اليوم، عن دعمه لموقف المملكة الرافض لتكهنات وسائل الإعلام حيال اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، داعيًا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن هذه التكهنات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مرحبًا في هذا السياق بإنشاء فريق عمل مشترك من المملكة وتركيا للتحقيق في ملابسات حادث الاختفاء.

وأشاد الدكتور كومان بالمكانة المرموقة التي يحتلها الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وإسهامه البالغ في توفير الشروط اللازمة للنمو والازدهار وطنيًّا وعربيًّا ودوليًّا، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحول دون استشراء الجريمة.


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