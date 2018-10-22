وزير التعليم يعترف: لدينا خلل وليس هناك عصا سحرية لتغيير الواقع

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، أحمد العيسى، أن نسبة التوجه للتخصصات النظرية التي لا يحتاجها سوق العمل لا تزال عالية، وبدأت الوزارة طرح مشروع إنشاء الجامعات التطبيقية بحيث تستوعب 50% من خريجي الثانوية.

وأضاف العيسى في حواره ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية أن “البرامج والمشاريع التي تندرج تحت خطط التطوير في رؤية 2030 ستغير تغييرًا جذريًّا في نظام التعليم، ولكن لا نعدكم بنجاح المشاريع بنسبة 100%”.

وتابع وزير التعليم: نعمل على دمج رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لتكون من عمر أربع سنوات وستكون المرحلة الابتدائية من أربع صفوف ولا تغيير على المرحلتين المتوسطة والثانوية”.

ورأى العيسى أن “الجامعات الآن نسخ مكررة من بعضها ونظام الجامعات الجديد أهم مشاريعنا ويعطي استقلالية أكبر للجامعات”.

واعترف العيسى: الخلل في نظام التعليم ليس وليد لحظة معينة، بل تراكم سنوات طويلة من السياسات التعليمية التي أدت لوصولنا للوضع الحالي، ووصلنا اليوم لمرحلة يدرك فيها الجميع أهمية إصلاح التعليم”.

وقال وزير التعليم: “ليس هناك عصا سحرية لتغيير واقع التعليم، وبرنامج إعداد المعلم خطوة في تطوير منظومة التعليم ويُعني بإصلاح التعليم من المصب وهو كليات التربية”.