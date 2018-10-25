وزير الثقافة يرأس الوفود العربية في اجتماع منتدى التعاون الصيني العربي

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الوفود العربية المشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني, الذي عقد في مدينة تشينغدو الصينية اليوم.

وقدم سموه خلال كلمته في الاجتماع الشكر باسم المملكة والدول العربية, لحكومة جمهورية الصين الشعبية على تنظيمها المتميز للدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية, الذي يختتم فعالياته مساء اليوم.

واستعرض سمو وزير الثقافة في ثنايا كلمته رؤية المملكة 2030 التي نتج عنها إنشاء الوزارة، مشيداً بمبادرة جمهورية الصين”طريق الحرير الجديد”.

من جانبه, قدم وزير الثقافة الصيني لوشوقانغ, الشكر للوفود العربية المشاركة في مهرجان الفنون العربية في الصين.

من جهة ثانية, عقد سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اجتماعاً مع وزير الثقافة والسياحة الصيني, تناولا خلاله العلاقات الثقافية بين البلدين والتعاون المشترك في هذا المجال.

يذكر أن مهرجان الفنون العربية في الصين سيختتم فعالياته بعدد من الفقرات الموسيقية للدول العربية المشاركة ومن ضمنها المملكة.