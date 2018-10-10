وزير الحرس الوطني يبحث التعاون المشترك مع كبير العسكريين البريطانيين

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني في مكتبه سموه بالوزارة اليوم , معالي كبير المستشارين البريطانيين العسكريين لشؤون الدفاع للشرق الأوسط الفريق الركن جون لوريمير، والوفد المرافق له ، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وصاحب السمو اللواء الركن تركي بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة التعليم والتدريب وقائد سلاح الإشارة اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع عبدالمحسن بن هديب الهديب .