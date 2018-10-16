وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

المواطن - الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إلى الرياض وكان في استقباله وزير الخارجية عادل الجبير وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين.

يذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.