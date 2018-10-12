وزير الخزانة الأميركية يعلق على تراجع الأسواق وضعف اليوان

المواطن - متابعة

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة: إن اقتصاد بلاده لا يزال قويًّا، وأن التراجع الأخير للأسواق مجرد تصحيح طبيعي.

وأضاف منتوشين، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، أن الأسواق “تميل للذهاب بعيدًا جدًّا في الاتجاهين” وستشهد تصحيحًا طبيعيًّا.

وجاءت تصريحات منوتشين بعد يومين من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية والعالمية على خلفية المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والنزاعات التجارية الأميركية.

وأبدى وزير الخزانة الأميركي قلقه إزاء ضعف اليوان في اجتماع مع حاكم البنك المركزي الصيني في بالي، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

ورفض منوتشين التعليق على إمكانية إعلان وزارة الخزانة الأميركية في تقرير يصدر الأسبوع المقبل أن بكين “تتلاعب بعملتها”.