وزير الخزانة الأميركي يشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض

المواطن - الرياض

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، مشاركة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده بالرياض في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأسست المملكة والولايات المتحدة، مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في مايو 2017.

وكانت الرياض وواشنطن، قد أعلنتا في ذلك الوقت رؤية إستراتيجية مشتركة، بشأن مبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وضمن مهام المركز قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية، والإعلان عنها وفرض العقوبات بحقها، ومواصلة المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.