وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره المغربي

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره المغربي

2018/10/11
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، وذلك بمقر وزارة الداخلية المغربية في العاصمة الرباط.
وعقب اللقاء، عقد سمو وزير الداخلية، مع معالي وزير الداخلية المغربي، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز مسارات التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر جلسة المباحثات، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية المغربية.


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