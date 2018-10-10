وزير الداخلية يصل المغرب في زيارة رسمية

المواطن - واس

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مساء أمس، إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرباط سلا، وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، ووالي جهة الرباط سلا والقنيطرة محمد مهدية، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب بالنيابة وليد بن عبدالله مقيم.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كلًّا من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعددًا من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.