وزير الصحة يكرم موبايلي لرعايتها البلاتينية لمؤتمر ومعرض HIMSS

المواطن - الرياض

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” لرعايتها البلاتينية للمؤتمر والمعرض الدولي للصحة الإلكترونية والذي تنظمه HIMSS وتستضيفه الرياض من 7 وحتى 11 أكتوبر الحالي، وذلك حرصًا منها على دعم رؤية المملكة وسعياً لتعزيز استراتيجيات الصحة الإلكترونية في المملكة.

ويأتي هذا المعرض بدعم وتنظيم عدة جهات حكومية يأتي بمقدمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة HIMSS العالمية، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والمجلس الصحي السعودي.

وزار وزير الصحة جناح موبايلي أعمال في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على أحدث الحلول التقنية التي وفرتها موبايلي في مجال الصحة، مثل (HIS – PACS – Health Asset Management -Health Tracker) وذلك من خلال شراكات متقدمة في المجال الصحي.

وصرح الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين بشركة موبايلي المهندس ماجد العتيبي قائلاً: “نحرص في موبايلي أعمال على تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية في المملكة، وذلك عبر مساهمتنا في ربط المستشفيات ببعضها وتمكينها من الاحتفاظ بالسجلات الطبية الخاصة بالمرضى عبر شبكة آمنة يسهل الوصول إليها من منافذ عدة لخدمة المريض، حيث بدأنا بالعمل مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المدينة المنورة والبكيرية وينبع وعدد من المدن الأخرى، ونتطلع لمزيد من التعاون مع القطاع الصحي بالمملكة”.

وتستعرض موبايلي أعمال بجناحها في المعرض المصاحب للمؤتمر أبرز الحلول التقنية في مجال الصحة والتي تُعتبر من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات السحابية في المملكة، حيث تشمل الاتصالات والبيانات وإنترنت الأشياء وأمن المعلومات.