وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يبحثان تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي

وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يبحثان تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي

2018/10/23
الساعة 12:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، في مكتبه بالوزارة أمس، معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي يزور عدداً من دول المنطقة .

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العلاقات الاقتصادية المتطورة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية بينهما.


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