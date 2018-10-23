وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يبحثان تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي

المواطن - واس
التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، في مكتبه بالوزارة أمس، معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي يزور عدداً من دول المنطقة .
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العلاقات الاقتصادية المتطورة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية بينهما.
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