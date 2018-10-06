وزیر الدفاع السوداني: باقون في تحالف دعم الشرعیة بالیمن

المواطن - الرياض

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، استمرار مشاركة القوات المسلحة السودانیة في التحالف العربي لاستعادة الشرعیة في الیمن.

وأوضح الوزير السوداني أن مشاركة القوات السودانیة في التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، هي مشاركة مع السعودية لحماية أمن الحرمین الشريفین.

يأتي ذلك في وقت أعلنت رئاسة القوات المشتركة السودانیة أنها مقبلة على شراكات مع كل دول الإقلیم، وأخرى مع دول كبرى تظهر نتائجها قبل نهاية العام الجاري.