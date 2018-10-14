وطن بلا مخالف تضبط 1.9 مليون مخالف وتُرحل 484 ألفاً

المواطن - الرياض

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من ضبط نحو 1.9 مليون مخالف، خلال عام تقريباً، في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت وزارة الداخلية أن معظم من تم ضبطهم مخالفون لنظام الإقامة ويصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون، فيما بلغ عدد المخالفين لنظام العمل نحو 297 ألفاً، إلى جانب نحو 140 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنه تم ضبط نحو 32 ألف شخص خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، لافتة إلى أن 54% منهم يمنيون، و43% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1468 شخصاً أثناء تسللهم إلى خارج المملكة.

وأضافت “الداخلية” أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 309 آلاف مخالف، وإحالة أكثر من 270 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 330 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 484 ألف مخالف.