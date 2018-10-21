وظائف أكاديمية بجامعة حفر الباطن.. هنا الشروط ورابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية في كلياتها بالمقر الرئيسي وكليات الفروع التابعة لها عن طريق التعيين أو النقل، وذلك وفق الشروط التالية:

– شروط وظيفة أستاذ مساعد فما فوق:

· أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

· الحصول على الدرجات العلمية من جامعة سعودية حكومية أو من جامعة موصى بها.

· امتداد التخصص في الدرجات العلمية (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه).

· أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة.

· ألا يقل تقديره في جميع الدرجات العلمية عن جيد جداً.

· اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعة.

· معادلة الشهادة الدراسية من وزارة التعليم لخريجي الجامعات غير السعودية.

· تطبق الشروط والمعايير الخاصة بالقبول المعتمدة بمجلس الجامعة.

– شروط وظيفة محاضر/ مدرس لغة:

. بالإضافة إلى الشروط أعلاه.

· تقديم درجة اجتياز اللغة الإنجليزية لا تقل عن (5.5) في الآيلتس (IELTS) أو ما يعادلها للمتقدمين على التخصصات العلمية والإدارية ، ودرجة (6.5) للمتقدمين على وظيفة مدرس لغة.

· نتيجة اختبار قدرات الجامعيين بدرجة لا تقل عن (75).

· ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً عند تقديم الطلب.

· ألا يكون مرتبطاً بعمل حكومي ويستثنى من ذلك من هم على وظيفة محاضر بجامعة سعودية.

· أن يكون حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لوظائف كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية.

· تكون الأولوية لمن هم على رأس البعثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لدراسة الدكتوراه.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:

– السيرة الذاتية مختصرة.

– صور جميع المؤهلات العلمية (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه).

– صورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه).

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من معادلة الشهادات.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الخميس الموافـق 16صفر 1440هـ وينتهي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 صفر 1440هـ، ويكون التقديم إلكترونياً عن طريق الرابط (هنا).

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