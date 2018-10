وظائف أكاديمية وتدريبية للجنسين بكلية الجبيل الجامعية والصناعية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر موقعها الإلكتروني توفر 6 وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للرجال وللنساء، من حملة البكالوريوس والدكتوراه، للعمل في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية، بمسمى (أستاذ مساعد في تخصص المحاسبة، وأستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد، ومدرب السلامة ومكافحة الحرائق)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

* كلية الجبيل الجامعية (Jubail University College):

1- أستاذ مساعد في تخصص المحاسبة (Assistant Professor in Accounting) (دكتوراه) (للجنسين).

2- أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد (Assistant Professor in Logistics or Supply Chain Management) (دكتوراه) (للرجال).

* كلية الجبيل الصناعية (Jubail Industrial College):

1- مدرب السلامة ومكافحة الحرائق (Fire and Safety Instructor) (بكالوريوس) (للرجال).

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).