وظائف إدارية شاغرة بشركة زين.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مساعد إداري، وأخصائي اكتساب المواهب)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد إداري (Administrative Assistant):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل.

2- أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).