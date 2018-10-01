وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الهندسة، هندسة تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة الأعمال).

. مدير قسم الرقابة المالية للمستهلك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

. محلل أول عمليات خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)