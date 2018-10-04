وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق استراتيجي- المالية: درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة.

. مدير تنسيق البلدان الأعضاء: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، دراسات التنمية، دراسات الأعمال)، أو مجال آخر ذي الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )