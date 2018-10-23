وظائف إدارية شاغرة في جمعية مطورون بجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بجازان “جمعية مطورون”، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة على نظام عقد العمل، لحمَلة درجة البكالوريوس، فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعبة في منطقة جازان.

وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنفيذي.

– مسؤول تنمية الموارد المالية.

– باحث اجتماعي.

– محاسب مالي.

– مسؤول علاقات عامة وإعلام.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون متفرغا وغير مرتبط بعمل رسمي.

. أن تكون لديه معرفة بأساسيات الحاسب الآلي، مع القدرة على استخدام تطبيقات أوفيس.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط تقديم ملفاتهم إلى مقر الجمعية في موعد غايته 30 صفر 1440هـ، مع إرسال نسخة موضح فيها عنوان الرسالة والمسمى الوظيفي المطلوب، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وصور مصدقة من المؤهلات العلمية، وصور شهادات الدورات التدريبة والخبرات، ونسخة من السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني ([email protected]) .

وللاستعلام يرجى الاتصال على الهواتف التالية: هاتف (0173274934) – فاكس (0173274800) .