وظائف إدارية شاغرة في شركة ينبع أرامكو “ياسرف”

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والخليجيين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

مشرف وحدة الرقابة الداخلية والسياسة.

. محلل تخطيط مالي.

. محلل المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)