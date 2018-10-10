وظائف إدارية شاغرة في غرفة تبوك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية بمقرها الرئيسي في تبوك، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– مدير قسم الإعلام والتسويق: درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، أو خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإعلام، إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

– محرر صحفي: درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام، خبرة في التحرير الصحفي لا تقل عن 5 سنوات، وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

– مدير قسم الشؤون المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (محاسبة، أو إدارة مالية)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال، وإجادة استخدام الحاسب الآلي واستخدام كافة البرامج المحاسبية.

وأوضحت الغرفة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية شاملة صور الشهادات والمؤهلات والخبرات على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علماً بأن آخر موعد لقبول الطلبات في يوم الخميس الموافق 1440/2/2هـ.