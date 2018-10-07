وظائف إدارية شاغرة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية (الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة من السعوديين لشغل الوظائف الإدارية التالية:

– مساعد إداري (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإدارة، أو السكرتارية)، أو ما يعادلهما، ويفضل من لديه خبرة في الأعمال المكتبية والسكرتارية..

– اختصاصي عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو القانون)، مع خبرة سنتين كحد أدنى، أو شهادة الدبلوم في الإدارة، مع خبرة 4 سنوات كحد أدنى.

وبينت المدينة أن الشروط المطلوبة هي:

. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

. اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة.

. إجادة استخدام الحاسب الآلي.

. تحديد الوظيفة المتقدم لها.

. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

وأوضحت المدينة أن التقديم متاح عبر موقعها المدينة الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1440/1/27هـ ويستمر حتى السبت الموافق 1440/2/11هـ.

وللتقديم على الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).