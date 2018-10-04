وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. محلل أول البيانات المالية للخدمات الصوتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

. مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة البرمجيات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).