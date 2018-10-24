وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية المودة في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة جدة.

وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاقات عامة: درجة البكالوريوس في تخصص علاقات عامة، أو شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة مع وجود خبرات سابقة.

– أخصائي تنمية موارد مالية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال، ومع جود خبرات سابقة.

– محاسب مالي: درجة البكالوريوس في تخصص محاسبة، أو شهادة الدبلوم مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد للتقديم في تاريخ 31 أكتوبر 2018م.