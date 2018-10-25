وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية وقار في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمساندة كبار السن “وقار”، توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة على اسم:

– محاسب: لديه خبرة وشهادة في المحاسبة أو الإدارة المالية للجهات الأهلية المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

– موظف في قسم الخدمات المساندة والجودة: لديه خبرة وشهادة في الشؤون الإدارية أو تنمية الموراد البشرية والجودة.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علما بأن آخر موعد للتقديم في يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018م.