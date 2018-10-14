وظائف إدارية شاغرة لدى موبايلي في الرياض جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الترابط والوصول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الشبكات، الاتصالات الإلكترونية).

– المدير التنفيذي للحكومة المحلية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الدفع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)