وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. موظفة البطاقات التعريفية والملصقات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).